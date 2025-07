VIDEO: "No konteinera bija dzirdama balss..." iereibis vīrietis Jelgavā sasmīdina policistus un apstulbina garāmgājējus

Videoklips sociālajos tīklos, tostarp "TikTok", ievietots ar tekstu "Tikmēr Jelgavas centrā...". Tajā redzams, ka viens no kārtības sargiem knapi valda smieklus, vērojot notiekošo. Dzērājs ar galvu pa priekšu mēģina rāpties ārā no koši sarkanā lietoto apģērbu nodošanai paredzētā konteinera un tiekot ārā ar policistu palīdzību, daudz maz patstāvīgi streipuļo projām no notikuma vietas: