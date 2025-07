Birokrātijas dēļ notriektie meža dzīvnieki ceļmalās mēdz gulēt dienām ilgi.

Iestādes turpina norādīt cita uz citu, patiesībā norādot uz robu likumdošanā, jo divas dienas ir pārāk ilgs laiks, lai nespētu rast iespēju savākt dzīvnieka līķi no ceļa. Autovadītāju, uzdevums ir ziņot par notriektiem dzīvniekiem, zvanot 112. Jāņem vērā, ka dzīvniekiem, kuriem vēl ir dzīvības pazīmes, tuvoties ir bīstami, to darīt drīkst tikai speciālisti. Turklāt notriekto dzīvnieku nedrīkst piesavināties. Par to var saņemt sodu līdz 250 eiro.