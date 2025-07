Mazsalacā spodrina ratus: Ērenpreisa svētki ripo jau 15. reizi

No 12. līdz 19. jūlijam aicinām piedalīties arī velo-foto orientēšanās piedzīvojumā “Mazsalacas fotoreiss”, kur dalībniekus gaida 25 kontrolpunkti ar foto fragmentiem dažādās Mazsalacas pilsētas un Skaņkalnes pagasta vietās, katrā kontrolpunktā jāizpilda papildu uzdevumi. Pie katra no kontrolpunktiem jāreģistrē atbildes digitāli (noskenējot uz kartes redzamo QR kodu, atbilžu iesniegšanas saite aktīva no 12. jūlija), kā arī jāatrod atbilstošs foto fragments kontrolpunktam. Uzdevumu izpildē jāiesaistās visai komandai. Komanda sastāv no 2 līdz 5 cilvēkiem. Drukātas kartes ar uzdevumiem, foto fragmentiem un maršrutā atzīmētajām kontrolpunktu vietām no 12. jūlija varēs saņemt Mazsalacas Kultūras centrā (Rūjienas iela 1, Mazsalaca), Mazsalacas Jauniešu centrā (Rīgas iela 14, Mazsalaca), Mazsalacas apvienības pārvaldē (Pērnavas iela 4, Mazsalaca) un kafejnīcā “Būda” (Vasaras terase, Rīgas iela 16, Mazsalaca). Atbildes uz papilduzdevumiem varēs iesniegt arī elektroniski, sūtot tās uz e-pastu diana.krastina@valmierasnovads.lv. Izlozes kārtībā Saieta laukumā 19. jūlija vakarā pēc grupas “Credo” 50 gadu jubilejas koncerta tiks apbalvotas trīs veiksmīgākās komandas, kas saņems piemiņas medaļas un Valmieras novada mājražotāju sarūpētus gardumus.