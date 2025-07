Iekšlietu ministrs: Baltkrievijas dienesti apzināti bojā robežas žogu; palielināsim karavīru skaitu uz austrumu robežas

Šogad jūnija mēnesī no robežas nelegālas šķērsošanas atturēti vairāk migrantu nekā pērn pa visu gadu kopumā. “Šis gads izskatās būs gana izaicinošs un līdz ar to skaidrs, ka mums jādara viss, lai šeit nekādā veidā neveidotos kaut kāds nevajadzīgs “Baltijas ceļš” migrantu kontrabandas izpratnē,” saka Kozlovskis, norādot, ka pēc Valsts robežsardzes aprēķiniem aptuveni 5% no visiem pierobežā esošajiem migrantiem izdodas iekļūt valstī. Taču ievērojami samazinājies Latvijai atgriezto migrantu daudzums, kuri iekļuvuši Latvijā un aizdevušies tālāk uz Rietumeiropu, kas nozīmē, ka robežas stiprināšana devusi rezultātu.