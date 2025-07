"Ne tikai mēģinājumi un skatuve: arī sarunām ar bērnu ir liela nozīme" – kā pavadīt Dziesmu svētkus bez stresa

Svarīgi atgādināt, ka svētku laikā īpaša uzmanība jāpievērš bērna pamatvajadzībām – pietiekamam ūdens patēriņam, regulārām ēdienreizēm, pilnvērtīgam miegam, kā arī savlaicīgai nepieciešamo medikamentu lietošanai, ja tādi ir. Ieteicams atgādināt arī praktiskās lietas – rūpēšanos par tērpiem, kā arī grafika ievērošanu un sava laika organizāciju. Pārrunājiet, ka lielos pasākumos var gadīties izjust emocionālu spiedienu gan no vienaudžiem, gan no pieaugušajiem. Palīdziet bērnam saprast, ka viņam ir tiesības justies droši, uzdot jautājumus un arī pateikt “nē”, ja kas šķiet nepieņemami. Lielos notikumos, kur bērni neatrodas mājās, vecāki nespēs izkontrolēt visas viņu darbības. Tādēļ, it īpaši ar pusaudžu bērniem, svarīgi pārrunāt – ko darīt, ja kāds piedāvā alkoholu, cigaretes vai narkotiskas vielas.