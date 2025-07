Aptauja: Latvijā 32% suņa vai kaķa īpašnieki saņēmuši attiecīgo mājdzīvnieku dāvanā

Aptaujas rezultāti parāda arī Baltijas valstu vidū atšķirīgu attieksmi saistībā ar mājdzīvnieku adopciju no patversmes. Igaunijas iedzīvotāju vidū izteikti populārāka ir suņu un kaķu adopcija no patversmes - tā norādījuši 26% aptaujāto. Tikmēr 22% Lietuvā atzīmējuši, ka tā ir viena no viņu primārajām izvēlēm, kamēr Latvijas aptaujāto vidū adopcijai ir zemākais radītājs - 17%.