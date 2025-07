Sākuši uzdarboties krāpnieki, kas it kā tirgo Skolēnu dziesmu svētku biļetes

Policija aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, iegādājoties svētku biļetes no privātpersonām internetā vai "no rokas". Lai izvairītos no krāpšanas gadījumiem, policija aicina rūpīgi izvērtēt pārdevēja identitāti, lai iespējamā krāpšanas gadījumā policijai būtu vieglāk atrast vainīgo, un pēc iespējas pārliecinieties par biļetes autentiskumu.