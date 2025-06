Rīgā saistībā ar XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ieviesīs satiksmes ierobežojumus

No ceturtdienas, 3. jūlija, plkst. 8.00 līdz svētdienas, 13. jūlija, plkst. 10.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Tērbatas ielas labajā pusē, posmā no Bruņinieku ielas līdz Stabu ielai. Savukārt līdz 13. jūlija plkst. 15.00 - Rūpniecības ielas labajā pusē, posmā no ēkas Rūpniecības ielā 24 līdz Hanzas ielai. Tāpat no 3. jūlija plkst. 8.00 līdz 14. jūlija plkst. 10.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Bultu ielas labajā pusē, posmā no Prūšu ielas līdz ēkai Bultu ielā 5.