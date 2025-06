Zināms, cik daudz Jāņu aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās ievēlēti novadu un valstspilsētu domēs

Kopumā Latvijas pašvaldībās ievēlēti 56 Jāņi. Seši no tiem - Cēsu novada domē, kur kopumā ievēlēti 19 deputāti. Siguldas novada domē no 19 jaunā sasaukuma deputātiem pieci ir Jāņi. Turklāt divi no Siguldas domē ievēlētajiem Jāņiem ir ar vienādu uzvārdu - Zilvers, kuri abi ir ievēlēti no atšķirīgiem politiskajiem spēkiem. Valmieras novada domē ievēlēti četri Jāņi, bet Liepājas domē - trīs.