FOTO: kultūras cienītāji ierodas uz Rīgas Operas festivāla Galā koncertu

Tostarp koncertā tika atskaņota Džuzepes Verdi mūzika no operām "Nabuko", "Makbets", "Trubadūrs", "Rigoleto" un "Traviata", Džakomo Pučīni mūzika fragmentos no operām "Madama Butterfly", "Toska" un "Turandota", Gaetāno Doniceti mūzikas fragmenti no operām "Linda no Šamunī" un "Mīlas dzēriens", Kamila Sensānsa mūzika no operas "Samsons un Dalila", Antonīna Dvoržāka mūzika no operas "Nāra", kā arī Žorža Bizē mūzika no operas "Karmena".