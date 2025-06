Ārlietu ministrija brīdina Latvijas pilsoņus: pārvietošanās Izraēlā ir bīstama, evakuācijas iespējas mainās katru dienu

Šobrīd izceļošanas iespējas no Izraēlas ir uz Ēģipti caur Tabas robežpunktu un uz Jordāniju caur "Allenby bridge" robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 14), "Jordan River" robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 16), "Yitzhak Rabin" robežpunktu (atvērts no plkst.8 līdz 20).