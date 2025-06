Maģistra grāds sociālajās zinātnēs: karjeras atjauninājumam 2.0

Jā, bakalaura studijās lekcijas tiešām tiek organizētas no pirmdienas līdz piektdienai, bet maģistrantūras nodarbības tiek organizētas citā laikā. Gandrīz visi LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē studējošie maģistranti jau ir uzsākuši savas profesionālās dzīves gaitas un ir strādājoši, līdz ar to neviens nevar apmeklēt lekcijas pirmdienas rītā vai trešdienas pēcpusdienā. Šis ir iemesls, kāpēc fakultāte jau vairāk kā desmit gadus maģistrantiem nodarbības organizē tikai nedēļas otrā pusē. Parasti maģistranti ierodas Jelgavā piektdienas pēcpusdienās un sestdienās. Turklāt viena no fakultātē īstenotajām programmām “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pieejama nepilna laika studijās tālmācības formā, kas nozīmē, ka klātienē jāierodas tikai eksāmenu kārtošanas periodā divas reizes gadā.