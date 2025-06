Aptauja: Latvijā kāzu dāvanai biežāk izvēlas summu līdz 200 eiro, Lietuvā – dāsnāk

Arī Lietuvā un Igaunijā populārākā respondentu izvēle ir dāvināt no 100 līdz 200 eiro, un to atzīmējusi teju trešdaļa jeb 30 % lietuviešu un ceturtā daļa jeb 25 % igauņu. Aptaujas datos redzams, ka salīdzinājumā ar latviešiem (26 %) un igauņiem (20 %) lietuvieši visretāk dāvinātu summu līdz 100 eiro – tā atbildējuši vien 5 % respondentu Lietuvā. Tajā pašā laikā 18 % lietuviešu atzīmējuši, ka piemērota dāvana būtu robežās no 200 līdz 300 eiro, kamēr Latvijā un Igaunijā šādu summu minējuši attiecīgi 6 % un 9 %. Vēl 3 % Latvijā, 5 % Lietuvā un 4 % Igaunijā uzskata, ka dāvanu aploksnē būtu jāliek vairāk nekā 300 eiro.



"Kāzas ir viens no skaistākajiem un īpašākajiem notikumiem gan jaunlaulātajiem, gan viņu viesiem. Saņemot kāzu ielūgumu, nereti rodas jautājums – cik daudz dāvināt jaunlaulātajiem. Pirmkārt un galvenokārt jāvadās pēc savām finansiālajām iespējām un budžeta. Tomēr ir vērts atcerēties, ka atmiņā paliks kopā pavadītais laiks, nevis aploksnes saturs. Jaunlaulātie visvairāk novērtēs kopīgās svinības viņiem tik svarīgajā notikumā, un sagādātā dāvana pārim būs kā papildu iepriecinājums,” atgādina Ginta Zemgale, bankas "Citadele" Baltijas klientu pieredzes vadītāja.



Aptaujā trešā daļa jeb 32 % Latvijas respondentu atklāj, ka dāvināmās summas lielums atkarīgs no tā, cik tuvs ir jaunais pāris. Līdzīgi uzskata 39 % Lietuvā un 36 % Igaunijā. Savukārt vien neliela daļa Baltijas iedzīvotāju norāda, ka kāzās izvēlētos dāvināt ko citu, nevis naudu – tā atzīmējuši 4 % Latvijā, 5 % Igaunijā un 3 % Lietuvā. Iedzīvotāju aptauju banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru Norstat veica 2025. gada aprīlī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 3000 Baltijas valstu iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.