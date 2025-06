Tiesībsargs Juris Jansons tomēr pārdomā un nolemj demisionēt

"Es briedu šim lēmumam. [..] Gaidīt ceturtdienu būtu bezjēdzīgi. Līdz pirmdienai iesniegšu demisijas rakstu un no pirmdienas atteikšos no amata, jo tiesībsargs var arī vienpersoniski paziņot par šādu lēmumu un par to pat nav jālemj," sacīja Jansons.