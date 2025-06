FOTO: Jānis Vītols vienu istabu savā privātmājā Jelgavas pievārtē atvēlējis dzeloņrajām un citām eksotiskām zivīm

“Dažādos “YouTube” kanālos, kur es pētu informāciju, neviens rajas neaiztiek ar rokām, jo visi baidās no asā dzeloņa. Ja šī zivs ievaino ar to, ir ļoti lielas sāpes, tikpat mežonīgas kā ar papēdi uz naglas. Tam, kuram ir zems sāpju slieksnis, gadās zaudēt pat samaņu. Taču es rajas esmu audzējis jau no mazotnes un citādi pat nebaroju kā tikai no rokas. Kad bija pavisam mazas, esmu ņēmis rokās, glaudījis, un rajas pie manas klātbūtnes ir pieradušas.”