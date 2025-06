Zagļi un bandīti netiks pasargāti: Sandis Radziņš par modernām noziegumu atklāšanas metodēm

Vispār Kriminālistikas pārvaldes darbs jādala divās daļās. Pirmā: 24x7, kad pārvaldes darbinieki – reģionu biroja eksperti-kriminālisti – izbrauc uz vietām, kur noticis kāds noziedzīgs nodarījums, sākot no vienkāršākajiem līdz pašiem sarežģītākajiem. Viņi notikuma vietā izņem pēdas: pirkstu, apavu nospiedumus, izsmēķus, materiālus DNS analīzēm, smaržu pēdas, lodes, to čaulītes un tamlīdzīgi un to visu kārtīgi iepako, lai ekspertīžu iestādē pēc tām varētu noskaidrot iespējamās iesaistītās vainīgās personas, tās identificēt. Tāpat eksperti-kriminālisti mēģina saprast un uzkonstruēt notikušo.