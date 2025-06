IKEA atsauc no tirdzniecības 365+ VÄRDEFULL ķiploku spiedi melnā krāsā

Ražošanas kļūdas dēļ, kas konstatēta iekšējās izmeklēšanas procesā un kas norāda uz risku, ka lietošanas laikā no spiedes varētu atdalīties nelieli metāla fragmenti, IKEA atsauc no tirdzniecības IKEA 365+ VÄRDEFULL ķiploku spiedi melnā krāsā ar datuma zīmogu no 2411 (YYWW) līdz 2522 (YYWW).