Aizvadītajā peldsezonā noslīkuši 56 cilvēki – kā pasargāt sevi un tuvākos no traģēdijas?

Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvumā tādu nav, tad jāizvēlas peldvietas ar lēzenu krastu, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut ūdenī rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) un peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri doties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes. To ieteicams darīt arī pieaugušajiem.