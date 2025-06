Trešdiena būs saulaina un silta...

Dienas vidū ultravioletais starojums sasniegs augstu līmeni. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst.12 līdz 15. Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals, no rietumiem tuvojas atmosfēras frontes. Gaisa spiediens 1014-1017 hektopaskāli jūras līmenī.