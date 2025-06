Saeimas Izglītības komisijas vadītāja Agita Zariņa-Stūre: nozare ir turbulencē

Šobrīd ir notikusi skolu segregācija, Latvijā ir ļoti dažādas skolas. To sniegums atšķiras pat vienā pašvaldībā. Tas, ko pēc ieraduma darām, mēģinām meklēt universālus risinājumus. Taču universāli risinājumi šeit nederēs. Var derēt direktoru stiprināšana, lai direktors spēj skaidri definēt savas skolas mērķus, vērtības un izglītības politiku, un lai vecāki ir gatavi kopā ar viņu to īstenot. Piemēram, ja skola definē, ka grāmatu lasīšana ir vērtība, tad kā visi kopā to īstenosim? Vai, piemēram, es biju brīnišķīgā skolā, kurā skola ļoti strādāja pie tā, lai bērniem veicinātu sarunu vešanas prasmes – uzdot jautājumus, diskutēt, argumentēt. Skola to ir izvirzījusi kā mērķi, tāpēc dara mērķtiecīgi, viscaur izglītības procesā.