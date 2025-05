Nedēļas nogalē Latviju šķērsos lietus un negaisu mākoņi

Pirmdien no rietumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona – visā valstī gaidāms lietus. Arī otrdien teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Vairāk nokrišņu gaidāms valsts austrumos, kur pastāv arī pērkona negaisu varbūtība. Trešdien no rīta pāri Latvijai no rietumiem virzīsies vēl viena nokrišņu zona. Valsts rietumos nokrišņi mitēsies vien ceturtdien no rīta, bet austrumos – tikai ceturtdien vakarā. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā iepriekšējās dienās.