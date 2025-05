Tuvākajā diennaktī Latvijas austrumos ļoti stipri līs

Piektdien vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, Kurzemē tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma no +4 grādiem dažviet Kurzemē līdz +14 grādiem Krievijas pierobežā, maksimālā temperatūra dienā - no +14 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz +21 grādam valsts vidienē.