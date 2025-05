Lidl meklē sešas jaunietes ekskluzīvai futbola nometnei Šveicē

“Lidl Youth camp” ir īpaši izstrādāta programma, kas pulcēs 100 meitenes vecumā no 14 līdz 17 gadiem no 18 Eiropas valstīm, lai bez maksas piedalītos 3 dienu futbola un labsajūtas nometnē. Nometne norisināsies UEFA čempionāta sieviešu futbolā EURO 2025™ finālturnīra nedēļas nogalē no 25. līdz 28. jūlijam Bāzelē, Šveicē.