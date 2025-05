Krāslavas novada domes deputātu kandidāti: Laimes muzeja vadītāja, iekšreģionālo saišu veidotāji un visi pašreizējie domnieki

Latvijā ar ilggadēju nepārtrauktu vadību var lepoties tikai seši pašvaldību vadītāji. Ilgāk par Gunāru Upenieku nepārtraukti vietvaras domes priekšsēdētāja krēslā bijis tikai Jelgavas mērs Andris Rāviņš un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Vēl četri (bez Krāslavas, vēl Ventspils, Varakļānu un Rēzeknes novados) kopš 2009. gada 1. jūlija. Vai pašreizējā zaļzemnieku vadība Krāslavas puses ļaudis apmierina varēsim pārliecināties 7. jūnijā. Bet te arī jāņem vērā, ka Krāslavas novada vēlētāji nav diez ko čakli. Iepriekšējās pašvaldības vēlēšanas piedalījās tikai katrs trešais balsstiesīgais novada iedzīvotājs. Tāpat šajās vēlēšanās startē arī visi līdzšinējā sasaukuma domes piecpadsmit deputāti. Krāslavas novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 116 no septiņiem sarakstiem. No Zaļo un zemnieku savienības, “Sarauj, Latgale!, Apvienotā saraksta, Latgales partijas, kā arī “Progresīvo”/Jaunās konservatīvās partijas bloka sarakstiem kandidē maksimālie pieļaujamais deputātu kandidātu skaits – 18, bet no “Latvija pirmajā vietā” un “Suverēnās varas”/apvienības “Jaunlatvieši” tikai 13.