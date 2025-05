"Bailes pāriet pēc 20 lēcieniem!" Reinis Rūtentāls, kurš dzīvo debesīs

Reinis kopā ar citiem izpletņlēcējiem gaisā veido figūras: “Tas prasa daudzus gadus un milzīgus treniņus, lai to izdarītu skaisti un kontrolēti.” Lai to iemācītos, var paiet pat 20 gadu. “Tur vajag ne simtiem, bet tūkstošiem lēcienu, lai kustības izkoptu. No tūkstošiem izpletņlēcēju varbūt ir tikai daži, kas to spēj izpildīt. Un tas ir dzinulis, kas liek mums iet uz priekšu.”