Zināms, kad notiks viņsaulē aizgājušā grupas "Mixeri" dalībnieka Raivo Andersona bēres

Jauns.lv jau ziņoja, ka "Mixeru" dalībnieks Raivo Andersons (1976-2025) no dzīves šķīrās šā gada 18. maijā. Sēru vēsti publiskoja viņa grupas biedrs Uldis Zīle. "Raivo bija ne tikai daļa no mūsu visu muzikālā ceļa - viņš bija cilvēks ar plašu sirdi, neizsmeļamu enerģiju un patiesu mīlestību pret mūziku. Viņa balss un klātbūtne veidoja to, kas “Mixeri” bija un vienmēr paliks mūsu atmiņās," visu grupas dalībnieku vārdā pauda Uldis.