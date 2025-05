C hepatīts var būt klusais drauds – Daugavpils slimnīcā šonedēļ bez maksas varēs veikt slimības pārbaudi

C hepatīta eksprestests ir ātrs veids, kā noteikt, vai cilvēka asinīs ir antivielas pret C hepatīta vīrusu. Pozitīvs eksprestesta rezultāts norāda uz antivielu klātbūtni, taču nenozīmē aktīvu infekciju. Šādā gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu vai infektologu, lai saņemtu nosūtījumu valsts apmaksātam C hepatīta RNS testam, ko bez maksas var veikt jebkurā laboratorijā Latvijā ar ārsta nosūtījumu.