FOTO: par hašiša un cigarešu kontrabandu lielā apmērā kriminālvajāšanai nodotas deviņas personas

Līdz ar to aizvadītā gada oktobrī VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonas Kokneses novadā aizturēja kravas transportlīdzekli, kura puspiekabē izveidotā slēpnī tika konstatēti vairāk nekā 300 kg hašiša. Kravas auto bija ceļā uz Krievijas Federāciju. Pēc ekspertu aplēsēm, hašiša kravas vērtība, realizējot to vairumtirdzniecībā "melnajā" tirgū Krievijā, būtu apmēram 1,5 miljoni eiro un no tās varētu izgatavot apmēram 1 200 000 smēķējamās "devas". Noziedzīgās grupas dalībnieki tika aizturēti, atzīti par aizdomās turētiem un tiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.