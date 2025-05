Jaunnedēļ Latvijā kļūs siltāks, bet nedēļas otrajā pusē gaidāms lietus un brāzmains vējš

Otrdien laikapstākļi saglabāsies līdzīgi – debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, lietus atkal gaidāms valsts austrumu daļā, arī vējš turpinās pūst no ziemeļu puses, bet, sākot no rīta, tas nedaudz pierims. Diennakts minimālā un maksimālā gaisa temperatūra daudz neatšķirsies no pirmdienas.