Latvijā atklāts iepriekš nezināms parazīts - tas piemuļko skudras un zog to ēdienu

Skudru ķirzaka ir unikāls kleptoparazīts – kukainis, kas pilnībā paļaujas uz skudrām kā savu barības avotu, zogot to olas un laupījumu vai arī piemuļķojot, lai tās dalītos. Šie ķirzakas dzīvotāji barojas no skudru olām un tām savākta laupījuma, kā arī tiek pie barības, izmantojot skudru trofallaksi, procesu, kurā pārtika tiek dalīta no mutes uz muti starp sociālajiem kukaiņiem, piemēram, skudrām.