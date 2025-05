Jaunā flautiste Evelīna Erliha uzvar konkursā Amerikā un vinnē iespēju uzstāties slavenajā Kārnegija koncertzālē

Evelīna flautas spēli sāka apgūt Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā pie pedagoģes Dainas Treimanes. 2024. gadā devās uz ASV un, izturot lielu atlasi, (ap 400 kandidātu uz 15 vietām) iestājās divās slavenās Ņujorkas mūzikas skolās - Kaufman Special Music School un The Mannes School of Music. Šobrīd spēlē The Mannes Chamber Orchestra.