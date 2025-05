Dzīvokļu īpašnieku kopības varētu pašas saņemt aizdevumus dzīvojamo māju atjaunošanai

Tāpat grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopības varēs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un nodokļu maksātāji, ja to ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārskata gadā nepārsniegs divas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Šāda kārtība paredzēta, lai atvieglotu grāmatvedības procedūras, jo šīm kopībām pārsvarā ir neliela apmēra ieņēmumi no saimnieciskās darbības, piemēram, iznomājot vietu uz ēkas sienas reklāmas laukumam. Šos līdzekļus varētu novirzīt dzīvojamās mājas attīstībai, norādījuši grozījumu autori.