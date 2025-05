Būtiski pieaug telefonkrāpnieku aktivitāte; svētkos iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem

Kopumā janvārī “Bite Latvija” klientiem tika bloķēti 49 285 krāpnieciski zvani, februārī – 77 036, savukārt martā – 75 002. Analizējot galvenos bloķēšanas iemeslus, redzams, ka vislielākais īpatsvars jeb 89,77 % ir izsaukumiem no “Bite Latvija” mobilā tīkla numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm, taču pēc operatora datiem lietotāji neatrodas ārpus Latvijas. Otrajā vietā ir izsaukumi no Latvijas mobilo un fiksēto tīklu numuriem, kas nav piešķirti nevienam operatoram – 10,06 %, savukārt mazāk nekā 2% ir izsaukumi no Latvijas fiksēto tīklu numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm.