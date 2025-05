Eksperts: "Pulksteņu veikala aplaupīšana Vecrīgā liek domāt par investīcijām drošības mehānismos"

Otrdien Vecrīgā, izmantojot šaujamieročus vai tiem līdzīgus priekšmetus, tika aplaupīts ekskluzīvu pulksteņu veikals "Baltic Watches". Sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, kā četri laupītāji maskās izskrien no veikala un vienlaikus veikala durvju virzienā viens no noziedzniekiem izpūš no baloniņa nezināmas izcelsmes vielu.