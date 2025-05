Noskaidrots, no kā Latvijas iedzīvotāji būtu gatavi atteikties, ja vajadzētu samazināt tēriņus

Savukārt reģionu griezumā no ēšanas ārpus mājas (21%) un izklaides aktivitātēm (10%) biežāk atteiktos iedzīvotāji no Kurzemes. No kultūras aktivitātēm (11%) un skaistumkopšanas izdevumiem (12%) atteiktos respondenti Vidzemē, bet iepirkšanos finanšu taupības nolūkos optimizētu Rīgas iedzīvotāji (9%). Īpaši augsta apņēmība atmest kaitīgos ieradumus ir novērojama Latgalē, kur to atzīmējuši 29% aptaujas dalībnieku, kamēr otrajā vietā ierindojas respondenti no Zemgales (21%), trešajā – Rīgas iedzīvotāji (19%).