Tiesā nonāk lieta par izspiešanu un neslavas celšanu, kurā figurē Aldis Gobzems un Gints Lazdiņš

Kā vēsta Latvijas Republikas prokuratūra, kriminālprocesā apsūdzība celta divām personām. Viens no apsūdzētajiem apgalvoja, ka cietušais vainojams viņa laulības izjukšanā un sievas aiziešanā no ģimenes. Tādēļ viņam radās nodoms sociālo tīklu vietnēs “Facebook” un “Instagram”, kā arī saziņas aplikācijā “Telegram” publicēt izdomātus apgalvojumus, lai iegūtu no cietušā materiālu labumu. Bez jebkāda tiesiska pamata sākotnēji tika pieprasīti 15 000-20 000 eiro, taču vēlāk summa sasniedza pat 200 000 eiro. Pēc abu apsūdzēto savstarpējās vienošanās otrs iesaistījās kā starpnieks noziedzīga nodarījuma īstenošanā.