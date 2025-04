Likumsargi Liepājā uz karstām pēdām notvēruši garnadzi, kurš atņēma vīrietim mobilo tālruni

Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess un tiek pārbaudīta vīrieša saistība ar iepriekšējā dienā notikušajām zādzībām no automašīnām Flotes ielā un Cenkones ielā, kur vienā gadījumā no automašīnas nozagtas dažādas mantas vairāku simtu eiro apmērā, bet otrā gadījumā ir mēģināts iekļūt automašīnās. Tāpat notiek darbs kriminālprocesā par zādzībām no tirdzniecības vietām, kuras, iespējams, ir veicis aizturētais vīrietis.