Remontdarbu laikā apmeklētājiem slēgta Kaņiera ezera Niedrāja laipa Ķemeru Nacionālajā parkā

Laipa atrodas netālu no Lapmežciema un iestiepjas Kaņiera ezerā. Viens no laipas posmiem ir pilnībā bojāts, tādēļ tā vairs nav izmantojama. Līdz ar to aicinām atpūtniekus, plānojot brīvdienas dabā, izraudzīties citas nacionālā parka dabas takas vai objektus, informē Dabas aizsardzības pārvaldes Vecākā komunikācijas speciāliste Ilze Reinika.