Latvija par 10 miljoniem eiro gatavo vērienīgu personas apliecību izsniegšanas sistēmas reformu

Personu apliecinošu dokumentu noformēšanas procesam nepieciešamās darbstacijas ir nolietojušās, kas var aizkavēt to noformēšanas iespējas. Līdz ar to personu apliecinošu dokumentu noformēšanas procesu nepieciešams padarīt klientiem pieejamāku, it īpaši augsta pieprasījuma apstākļos.