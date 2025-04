Lieldienu izskaņa Zemgalē: dižkokle Kalnciemā, goda dvieļi un danči Valgundē

Kokles stāstu gan varēs izlasīt bez minēšanas, jo līdzi būs neliela izstāde par to, kā kokle tapa, kur bija paslēpta pagājušajā gadsimtā un kā "Rīgas Danči" to rūpīgu glabā šodien. Izstādi tieši no Brīvdabas muzeja atvedīs tās autori – Rozīte Katrīna un Pēteris Poņņi.