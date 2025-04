Lieldienās gaidāmas izmaiņas Rīgas sabiedriskā transporta darbībā

Pirmssvētku dienā, 17. aprīlī, klientu apkalpošanas centru darba laiks Prāgas ielā 1, Kurzemes prospektā 137 un Brīvības gatvē 384B būs no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00. Klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/43 darba laiks būs no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00, savukārt Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem darba laiks būs no plkst. 09.00 līdz plkst. 15.00. Klientu apkalpošanas centra darba laiks, kurš atrodas Stacijas laukumā 2 būs nemainīgs, un tas būs no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00.