Aizturēti automašīnu dedzinātāji, kas iedzina bailes Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem

Šā gada 23. janvāra naktī operatīvie dienesti saņēma informāciju no Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem par to, ka aizdegušās pie daudzdzīvokļu mājas stāvēšanai novietotas vieglās automašīnas. Noskaidrots, ka viena mašīna bija aplieta ar degšķidrumu un aizdedzināta, un no tās aizdegusies vēl viena stāvēšanai novietota automašīna. Līdzīgs gadījums tika reģistrēts 27. februāra naktī, kad turpat netālu dega divas citas automašīnas.