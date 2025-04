Jūrmalas eksmērs Gatis Truksnis ticis pie luksusa apartamentiem Dzintaru viesu namā blakus kāpām

Pērn pašā vasaras izskaņā jūrmalnieki pamanīja, ka tiek izzāģētas priedes vienā no Mellužu savrupmāju kvartāliem. Zemes gabals vietējiem ir labi zināms, jo savulaik piederēja bijušajam domes priekšsēdētājam Truksnim. Pirms desmit gadiem vienā no teritorijas plāna grozījumiem pašvaldība pat bija iecerējusi uz mēra zemes atļaut plašāku apbūvi, taču pēc raidījuma “de facto” uzdotajiem jautājumiem Truksnis kameras priekšā no izmaiņām atteicās.