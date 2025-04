Cik ātri nokļūt līdz slimnīcai? Latvija diemžēl nevar lepoties ar tik labiem rādītājiem kādi ir kaimiņiem

Starp ES reģioniem "Eurostat" konstatējusi 124 reģionus, kuros 100% iedzīvotāju dzīvo 15 minūšu rādiusā, un 96 no tiem atradās Vācijā. Pārējie reģioni šajā grupā atradās Beļģijā (6), Nīderlandē (6, ieskaitot galvaspilsētu), Grieķijā (4, no kuriem visi ir daļa no metropoles reģiona), Francijā (4, ieskaitot Parīzi un 3 apkārtējos reģionus), Maltā (abi reģioni), kā arī Spānijā, Itālijā un Polijā (pa 2 reģioniem).