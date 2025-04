Rīgas centrā aizdedzies dzīvoklis, cietuši divi cilvēki

No dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks, bet no blakus dzīvokļa vēl viens cilvēks. Abi ugunsgrēkā bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Vēl deviņi cilvēki no ēkas evakuējās pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Liesmu izplatīšanās tika ierobežota plkst.19.29.