Franču pianists Davids Frē atgriežas Rīgā ar jaunu programmu

Plašu atpazīstamību Frē ieguva pēc dokumentālās filmas "Swing, Sing and Think" (2008) iznākšanas, kurā režisors Bruno Monsežons parādīja Baha koncertu ieraksta procesu kopā ar "Deutsche Kammerphilharmonie Bremen". Pēc šīs filmas publika sāka cieši sekot Frē daiļradei, bet kritiķi augstu novērtēja viņa darbu. "Die Welt" nosauca viņu par "domājoša mūziķa paraugu", "The New York Times" – par "smalku un elegantu", un radio stacijas un festivāli sāka aicināt viņu uz sadarbību.