Ļaudis pikti: bardaks pie dzelzceļa stacijas pārbrauktuves Sarkandaugavā - "jāmet riņķī" pēdējā brīdī

Turpinoties būvdarbiem, stacijā "Sarkandaugava" no 2. aprīļa ir slēgta transportlīdzekļu satiksme Tilta, Sliežu, Nesaules un Meža prospekta posmos. Līdz 1. jūlijam transportlīdzekļu satiksmei, izņemot operatīvo un sabiedrisko transportu, ir slēgts Tilta ielas un Meža prospekta posms no Sliežu ielas līdz Viestura prospektam, kā arī Sliežu ielas posms no Tilta ielas līdz Sīmaņa ielai un Nesaules iela - aptuveni 200m pirms krustojuma ar Meža prospektu.