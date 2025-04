Iespēja kļūt par mākslīga intelekta speciālistu! Rīgas Stradiņa universitāte uzsāk Latvijā līdz šim nebijušu maģistra studiju programmu

Jaunās studiju programmas mērķis ir sagatavot nākotnes līderus, kuri spēs veiksmīgi vadīt dažāda veida un līmeņa organizācijas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, datu analītiku un MI risinājumus. Studiju process tiks organizēts moduļu formātā, lai to būtu ērti apvienot ar darbu. Lekcijas pasniegs MI un datu analītikas nozares līderi no Latvijas, kā arī vieslektori no dažādām Eiropas valstīm.