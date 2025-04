Latvijas formula: sabiedrībai jāgrib būt veselīgai...

Loģiski, ka tad, ja kādā jomā sabiedrības zināšanas nav pietiekami augstā līmenī, ir jādomā, kā to paaugstināt. Mārcis Auziņš velk paralēles ar medijpratību, par kuras apgūšanas nepieciešamību notiek aktīvas diskusijas.

LBTU profesore Ilze Beitāne iesaka arī veselības jautājumiem primāri uzmanību pievērst jau ģimenē. “Manuprāt, veselības pamatā ir trīs pamatlietas: fiziskās aktivitātes, uzturs un miegs. Teorētiski vienkārši realizējami, bet, kā redzam pēc statistikas, mums ir problēmas gan ar veselīgu uzturu, gan ar fiziskām aktivitātēm. Puse Latvijas iedzīvotāju ir ar lieko ķermeņa masu, un jaunākie pētījumi par 5–6 gadus veciem bērniem liecina, ka 19 % ir liekais svars. Tātad mēs ģimenēs neēdam pareizi un nepietiekami daudz laika veltām fiziskām aktivitātēm. Mēs bērniem neesam to iemācījuši. Manuprāt, ja šai problēmai meklējam sakni, tad noteikti būtu jāsāk ar ģimeni. Vai mēs brīvdienās dodamies uz iepirkšanās centru vai uz mežu pastaigāties? Galu galā mēs labi zinām, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm. Mums ir milzīgs potenciāls brīvo laiku pavadīt fiziski aktīvi un mācīt to arī bērniem.”