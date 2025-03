Vai Latvijas industrijas spēj nodrošināt kritiski svarīgo preču pieejamību? Tiks veikts pētījums

Jau ziņots, ka līdz 2028. gadam AM plāno dubultot NBS iegādes no vietējās industrijas, sasniedzot 20% no kopējo iegāžu apjoma. Savukārt līdz 2036. gadam šo apjomu plānots palielināt līdz 30%. Tāpat AM vēlas līdz 2028.gadam palielināt aizsardzības pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un inovācijām paredzēto finansējumu. Mērķis ir tam atvēlēt 1,5% no aizsardzības budžeta. Ministrijā cer, ka 2028. gadā aizsardzības industrijas pienesums Latvijas tautsaimniecībai sasniegs 3% no iekšzemes kopprodukta.